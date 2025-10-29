PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Marienborn: Frisiertes Kleinkraftrad nach Verfolgung sichergestellt - Führerscheinzweifel und weitere Ermittlungen

Mainz (ots)

Bei einer Streifenfahrt in Mainz-Marienborn fiel Polizeibeamten am Dienstagnachmittag, gegen 17:20 Uhr ein vermeintlicher Mofa-Roller auf. Als die Beamten in der Nähe des Rollers, im Bereich der Mercedesstraße anhielten, bog der Fahrer unvermittelt ab und flüchtete über einen angrenzenden Feldweg, parallel zur Autobahn. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten das Zweirad kurze Zeit später stoppen und einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Erhebliche Mängel und Leistungssteigerung festgestellt

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs konnten die Beamten keine Fahrgestellnummer an dem Roller feststellen, diese war offensichtlich entfernt worden und das angebrachte Versicherungskennzeichen war nicht ausgegeben. Es konnte ermittelt werden, dass das Zweirad ursprünglich als Kleinkraftrad (KKR) mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (bbH) von maximal 25 km/h zugelassen gewesen sein dürfte.

Zur weiteren Beweissicherung wurde ein Rollenprüfstand eingesetzt. Die Überprüfung ergab, dass der Mofaroller eine Geschwindigkeit von 80 km/h erreichte. Es liegt somit der Verdacht eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor, da hierfür mindestens ein Motorradführerschein der Klasse A 1 notwendig wäre. Weiterhin entspricht das KKR durch die technischen Manipulationen nicht mehr der ursprünglichen Zulassungsart.

Zweifel an Fahrerlaubnis und Sicherstellungen

Der 18-jährige Fahrer, konnte keinen Motorradführerschein vorweisen. Er händigte den Beamten eine Mofa-Prüfbescheinigung aus, deren Echtheit weiterer Ermittlungen bedarf.

Der Fahrzeugschlüssel und die Prüfbescheinigung wurden präventiv sichergestellt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt mit dem frisierten Zweirad untersagt; er schob das Fahrzeug anschließend nach Hause.

Die Polizei hat mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung (hinsichtlich des Kennzeichens). Der 18-Jährige ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Verstöße aufgefallen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 12:47

    POL-PPMZ: Vermisstensuche nach 11-Jährigem wird eingestellt - familiäre Hintergründe Ursache

    Mainz - Bingen (ots) - Nachdem am Montagnachmittag ein 11-Jähriger aus Bingen als vermisst gemeldet wurde und intensive Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei zur Folge hatte, haben Ermittlungsmaßnahmen der örtlich zuständigen Kriminalpolizei Bad Kreuznach neue Erkenntnisse erbracht. Demnach befindet sich der Junge in der Obhut seines Vaters und offensichtlich nicht ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 08:35

    POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

    Mainz (ots) - Am Montagmorgen ereignete sich gegen 08:30 Uhr in der Straße Am Fort Gonsenheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Leichtkraftradfahrer die Straße Am Fort Gonsenheim aus Richtung Wallstraße kommend in Richtung Dr.-Martin-Luther-King-Weg. Aufgrund eines Rückstaus schlängelte sich der Fahrer zwischen den wartenden Fahrzeugen ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:07

    POL-PPMZ: Zwei Jugendliche nach Falschgeldzahlungen in Mainz gestellt

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Samstag, den 25. Oktober 2025, wurde gegen 16:00 Uhr in einem Restaurant am Gutenbergplatz in Mainz mit Falschgeld bezahlt. Kurze Zeit zuvor war es bereits in einem Restaurant im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren