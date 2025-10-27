Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Jugendliche nach Falschgeldzahlungen in Mainz gestellt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Samstag, den 25. Oktober 2025, wurde gegen 16:00 Uhr in einem Restaurant am Gutenbergplatz in Mainz mit Falschgeld bezahlt. Kurze Zeit zuvor war es bereits in einem Restaurant im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.

Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei den beiden Tatverdächtigen an beiden Örtlichkeiten um dieselben Personen handelt.

Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle wurden die Jugendlichen von Einsatzkräften durchsucht. Dabei konnten mehrere gefälschte 50-Euro-Scheine aufgefunden und sichergestellt werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden zur weiteren Durchführung polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle gebracht.

Gegen die Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Falschgeld eingeleitet.

