Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: In Kellerabteil in der Mainzer Oberstadt eingebrochen

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Montag, 20.10.2025, und Freitag, 24.10.2025, in ein Kellerabteil in einem Wohngebäude in der Annemarie-Renger-Straße in der Mainzer Oberstadt eingebrochen.

Der oder die unbekannten Täter brachen das Abteil auf und durchwühlten dieses. Inwiefern etwas gestohlen wurde, ist nicht abschließend geklärt. Entsprechende Spuren wurden vor Ort gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell