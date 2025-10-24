POL-PPMZ: Positive Bilanz zu Einsatz im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz
Mainz (ots)
Das Polizeipräsidium Mainz zieht nach dem mehrtägigen Einsatz im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz in Mainz eine durchweg positive Bilanz. Der Einsatz verlief reibungslos und ohne außergewöhnliche Beeinträchtigungen. An den insgesamt drei Einsatztagen waren zahlreiche Kräfte der Polizei im Einsatz; schwerpunktmäßig im Bereich der Rheingoldhalle und der übrigen Veranstaltungsörtlichkeiten. Wir bedanken uns bei der Bevölkerung für das Verständnis und den reibungslosen Ablauf.
