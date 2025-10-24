PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Positive Bilanz zu Einsatz im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz

Mainz (ots)

Das Polizeipräsidium Mainz zieht nach dem mehrtägigen Einsatz im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz in Mainz eine durchweg positive Bilanz. Der Einsatz verlief reibungslos und ohne außergewöhnliche Beeinträchtigungen. An den insgesamt drei Einsatztagen waren zahlreiche Kräfte der Polizei im Einsatz; schwerpunktmäßig im Bereich der Rheingoldhalle und der übrigen Veranstaltungsörtlichkeiten. Wir bedanken uns bei der Bevölkerung für das Verständnis und den reibungslosen Ablauf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 09:40

    POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung nach Streit um Parkplatz

    Mainz (ots) - Am 23.10.2025, kam es gegen 08:00 in Mainz-Hartenberg-Münchfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Anwohner und einem Taxifahrer. Der Anwohner hatte den Taxifahrer darauf aufmerksam gemacht, dass dieser sein Taxi unberechtigt auf einem privaten Parkplatz abgestellt hatte. In der Folge entwickelte sich zunächst eine verbale Streitigkeit, in deren ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 09:33

    POL-PPMZ: Anlagebetrug - Warnung vor betrügerischen Online-Investitionen

    Mainz (ots) - In den vergangenen Wochen registrierte die Polizei vermehrt Fälle von sogenanntem Anlagebetrug. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger werden Opfer professionell agierender Betrüger, die über das Internet mit vermeintlich lukrativen Geldanlagen werben. Die Geschädigten stoßen häufig über soziale Medien oder Online-Werbeanzeigen auf täuschend echt ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: 87-Jähriger in Mainz von Trickdieben bestohlen

    Mainz (ots) - Ein 87-jähriger Mann aus Mainz ist am Dienstag, 21.10.2025, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand klingelten zwei Männer bei dem Geschädigten und gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus. Sie würden seine Telefonanschlüsse sowie den Hauptanschluss im Keller überprüfen wollen. Einer der beiden unbekannten Täter gibt an, dass der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren