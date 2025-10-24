POL-PPMZ: Positive Bilanz zu Einsatz im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz

Mainz (ots) - Ein 87-jähriger Mann aus Mainz ist am Dienstag, 21.10.2025, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand klingelten zwei Männer bei dem Geschädigten und gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus. Sie würden seine Telefonanschlüsse sowie den Hauptanschluss im Keller überprüfen wollen. Einer der beiden unbekannten Täter gibt an, dass der ...

mehr