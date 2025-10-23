Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 87-Jähriger in Mainz von Trickdieben bestohlen

Mainz (ots)

Ein 87-jähriger Mann aus Mainz ist am Dienstag, 21.10.2025, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr Opfer eines Trickdiebstahls geworden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand klingelten zwei Männer bei dem Geschädigten und gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus. Sie würden seine Telefonanschlüsse sowie den Hauptanschluss im Keller überprüfen wollen. Einer der beiden unbekannten Täter gibt an, dass der Telefonanschluss in einem Zimmer gewechselt werden müsse. Anschließend ruft er seinen Kollegen, welcher mit dem Geschädigten für einen gewissen Zeitraum diese Zimmer verlässt. Während dieser Zeit geht der andere unbekannte Täter unter anderem eine Geldkassette an und stiehlt daraus Bargeld.

Personenbeschreibung der beiden Unbekannten:30-40 Jahre alt, dunkel gekleidet, hellbraune Haare; einer der beiden Täter sei etwas kräftiger und habe einen schwarzen kurzen Bart getragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

