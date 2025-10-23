Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mann täuscht Verkehrsunfall vor

Mainz-Atlstadt (ots)

Am Mittwoch kam es in der Weißliliengasse zu einem Verkehrsvorfall mit anschließender Streitigkeit. Gegen 12:15 Uhr wurde der Mainzer Polizei über Notruf ein Verkehrsunfall gemeldet. Bereits während des Gesprächs war eine lautstarke Auseinandersetzung zu hören.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen augenscheinlich aggressiven Mann, der im Verdacht steht, absichtlich eine Kollision mit einem Pkw vorgetäuscht zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann zuvor versucht, mit seinem Tretroller am rechten Fahrbahnrand aufzusteigen. Als ihm der vorbeifahrende Verkehr zu nahe erschien, suchte er später an einer Ampel das Gespräch mit einer Autofahrerin, stellte sich vor ihr Fahrzeug und schlug schließlich mit seinem Roller sowie seinem Fuß gegen die Front. Anschließend warf er sich gegen das Fahrzeug und gab an, angefahren worden zu sein.

Mehrere unbeteiligte Zeugen beobachteten den Vorfall. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Vortäuschens einer Straftat eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell