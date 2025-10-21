PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Crime Night 2025 - Nervenkitzel und spannende Einblicke in die Mainzer Polizeiarbeit

  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Am Freitag, den 14. November 2025, lädt das Polizeipräsidium Mainz zur 2. landesweiten "Crime Night" ein. An gleich drei Standorten, Mainz, Worms und Bad Kreuznach, haben interessierte Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die spannende Welt der Polizei hautnah zu erleben.

Bei der "Crime Night 2025" erwartet die Gäste ein abwechslungsreicher und mitreißender Abend voller Action und interaktiver Erlebnisse. Im Mittelpunkt steht das Mitwirken an fiktiven Kriminalfällen, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit echten Ermittlerinnen und Ermittlern der Schutz- und Kriminalpolizei Spuren sichern und Hinweise auswerten. So können sie hautnah erfahren, wie kriminalistische Arbeit in der Praxis aussieht und welche Herausforderungen die Polizei täglich meistert.

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Jugendliche ab der 9. Klasse, Studierende und alle Interessierten, die sich für eine Karriere bei der Polizei Rheinland-Pfalz interessieren oder einfach nur spannende Einblicke in den Polizeiberuf gewinnen möchten. Vor Ort gibt es zudem umfassende Informationen zum Polizeistudium und den vielfältigen Karrierechancen bei der Polizei.

   - Datum: Freitag, 14. November 2025, von 16.30 bis 21.00 Uhr
   - Standorte: Mainz, Worms, Bad Kreuznach
   - Zielgruppe: Jugendliche ab der 9. Klasse, Studierende, 
     Interessierte

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.polizei.rlp.de/crimenight/crime-night-mz#c11534

