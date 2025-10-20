Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Übungsszenarien in Budenheim: Blaulicht-Organisationen proben bei Verkehrsunfallübung den Ernstfall

Budenheim/Mainz (ots)

Über 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei haben am Samstag, 18.10.2025, bei einer Gemeinschaftsübung in Budenheim den Ernstfall geprobt.

Ziel der sogenannten BOS-Gemeinschaftsübung (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) war es, die reibungslose Zusammenarbeit unter herausfordernden Bedingungen zu optimieren und die Einsatzkräfte auf komplexe Szenarien vorzubereiten. Im Fokus der Übung standen dabei gleich mehrere anspruchsvolle Unfallszenarien, die den Helfern alles abverlangten.

Eines der Szenarien umfasste einen schweren Unfall, bei dem ein PKW unter dem Container eines Kübeldienstfahrzeugs verkeilt wurde und zwei Personen befreit werden mussten. Gleichzeitig war die Versorgung von Verletzten bei einem weiteren Übungsunfall gefordert: Ein Fahrzeug befand sich nach einer Frontalkollision in dem steilen Hang einer Böschung. Ein weiteres stand in Flammen.

Die Übung ermöglichte es den erfahrenen wie auch den jungen Einsatzkräften von Feuerwehr Budenheim, DRK Mainz-Gonsenheim, ASB, Malteser und der Polizeiinspektion Mainz 2 wertvolle Erfahrungen im Zusammenspiel zu sammeln.

