Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Übungsszenarien in Budenheim: Blaulicht-Organisationen proben bei Verkehrsunfallübung den Ernstfall

POL-PPMZ: Übungsszenarien in Budenheim: Blaulicht-Organisationen proben bei Verkehrsunfallübung den Ernstfall
  • Bild-Infos
  • Download

Budenheim/Mainz (ots)

Über 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei haben am Samstag, 18.10.2025, bei einer Gemeinschaftsübung in Budenheim den Ernstfall geprobt.

Ziel der sogenannten BOS-Gemeinschaftsübung (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) war es, die reibungslose Zusammenarbeit unter herausfordernden Bedingungen zu optimieren und die Einsatzkräfte auf komplexe Szenarien vorzubereiten. Im Fokus der Übung standen dabei gleich mehrere anspruchsvolle Unfallszenarien, die den Helfern alles abverlangten.

Eines der Szenarien umfasste einen schweren Unfall, bei dem ein PKW unter dem Container eines Kübeldienstfahrzeugs verkeilt wurde und zwei Personen befreit werden mussten. Gleichzeitig war die Versorgung von Verletzten bei einem weiteren Übungsunfall gefordert: Ein Fahrzeug befand sich nach einer Frontalkollision in dem steilen Hang einer Böschung. Ein weiteres stand in Flammen.

Die Übung ermöglichte es den erfahrenen wie auch den jungen Einsatzkräften von Feuerwehr Budenheim, DRK Mainz-Gonsenheim, ASB, Malteser und der Polizeiinspektion Mainz 2 wertvolle Erfahrungen im Zusammenspiel zu sammeln.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 12:45

    POL-PPMZ: Mainz - Verkehrshinweise zur Ministerpräsidentenkonferenz vom 22.- 24.10.2025 in Mainz

    Mainz (ots) - Rheinland-Pfalz hat zum 1. Oktober 2025 den Vorsitz der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder (MPK) übernommen und richtet die Auftakt-MPK vom 22. bis 24. Oktober 2025 in Mainz aus. Sie bietet die Gelegenheit, Rheinland-Pfalz und seine Landeshauptstadt als sympathische Gastgeber zu präsentieren. Im Rahmen der mehrtägigen ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:10

    POL-PPMZ: Einbrüche in der Mainzer Neustadt

    Mainz-Neustadt (ots) - In der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober kam es in der Taunusstraße in der Mainzer Neustadt zu zwei Einbrüchen in Keller. Die Täter brachen offenbar die Schlosszylinder auf. Ob hierbei Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Darüber hinaus wurde im Zeitraum vom 17. bis 19. Oktober ein Einbruch in eine Wohnung in der Taunusstraße ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:03

    POL-PPMZ: Verfolgungsfahrt mit 15-jährigem Rollerfahrer durch Mainzer Altstadt

    Mainz (ots) - Ein 15-jähriger Rollerfahrer hat sich am Sonntagnachmittag, 19.10.2025, eine Verfolgungsfahrt durch die Mainzer Altstadt geliefert. Eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 1 wurde gegen 14:30 Uhr auf den Roller aufmerksam, der aus Richtung Rheinstraße kommend die Holzhofstraße befuhr und schließlich nach links in die Windmühlenstraße abbog. Dort ...

    mehr
