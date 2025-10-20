PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verfolgungsfahrt mit 15-jährigem Rollerfahrer durch Mainzer Altstadt

Mainz (ots)

Ein 15-jähriger Rollerfahrer hat sich am Sonntagnachmittag, 19.10.2025, eine Verfolgungsfahrt durch die Mainzer Altstadt geliefert.

Eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 1 wurde gegen 14:30 Uhr auf den Roller aufmerksam, der aus Richtung Rheinstraße kommend die Holzhofstraße befuhr und schließlich nach links in die Windmühlenstraße abbog. Dort wollten die Einsatzkräfte den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Nach Einschalten der Anhaltesignale beschleunigte der Rollerfahrer allerdings und fuhr an vor ihm an einer Lichtzeichenanlage wartenden Fahrzeugen vorbei, über die Rot zeigende Ampel und sodann in den Eisgrubweg. Auch durch Lautsprecheransagen der Streife ließ sich der Rollerfahrer nicht beirren und setzte seine Flucht fort. Aufgrund der teilweise nur beschränkt befahrbaren Wege nahmen weitere Einsatzkräfte die Verfolgung zu Fuß auf.

Der Roller fuhr schließlich in Richtung Weißliliengasse, Bischofsplatz und Leichhof. Immer wieder kehrte er um oder wich Streifenwagen aus. Selbst als sich Einsatzkräfte zu Fuß dem Rollerfahrer in den Weg stellten, dachte dieser nicht daran, anzuhalten und versuchte diese zu umkurven. Schließlich gelang es dem Fahrer kurzzeitig zu entkommen. Doch dann fiel den Einsatzkräften im Bereich der letzten Sichtung ein Jugendlicher auf. Zwischen Mülltonnen fanden die Beamtinnen und Beamten in der Weißliliengasse schließlich Roller, Helm und Jacke.

Der Jugendliche räumte letztlich ein, der gesuchte Rollerfahrer zu sein. Er wurde auf die Dienststelle gebracht und von Erziehungsberechtigten abgeholt.

Entsprechende Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden eingeleitet.

