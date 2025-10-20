Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 87-Jährige in Mainzer Innenstadt bestohlen

Mainz (ots)

Eine 87-jährige Frau ist am Samstag, 18.10.2025, gegen 16:00 Uhr in der Mainzer Innenstadt bestohlen worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand stieg die Seniorin am Höfchen mit ihrem Rollator aus dem Bus und wurde kurz darauf von einer unbekannten Frau angerempelt. Dabei stürzte sie beinahe zu Boden. Ein unbekannter Mann hielt die ältere Frau noch.

Als die Geschädigte wenig später in einem Geschäft bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Darin befanden sich unter anderem Bargeld, Bankkarten und Dokumente.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

