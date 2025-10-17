POL-PPMZ: Unbekannte brechen Räumlichkeiten auf JGU-Campus auf

Mainz-Weisenau (ots) - Am heutigen Freitagmorgen gegen 08:15 Uhr wurden der Polizei mehrere Personen gemeldet, die im Dammweg in Mainz-Weisenau auf der Fahrbahn saßen und die Zufahrt zu einem dort ansässigen Betonwerk blockierten. Teilweise hatten sich die Beteiligten auf der Straße festgeklebt. Die Versammlungsbehörde sowie Einsatzkräfte der Polizei sind seitdem ...

