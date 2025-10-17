POL-PPMZ: Unbekannte brechen Räumlichkeiten auf JGU-Campus auf
Mainz (ots)
Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15.10.2025, 19:00 Uhr und Donnerstag, 16.10.2025, 07:30 Uhr in einem Fachschaftsgebäude auf dem JGU-Campus im Staudingerweg in Mainz mehrere Räume aufgebrochen und unter anderem Laborgegenstände gestohlen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle
Telefon: 06131 / 65-30022
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz
Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell