Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannte brechen Räumlichkeiten auf JGU-Campus auf

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15.10.2025, 19:00 Uhr und Donnerstag, 16.10.2025, 07:30 Uhr in einem Fachschaftsgebäude auf dem JGU-Campus im Staudingerweg in Mainz mehrere Räume aufgebrochen und unter anderem Laborgegenstände gestohlen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

