Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Blockade einer Zufahrtsstraße in Mainz-Weisenau - Polizei im Einsatz

Mainz-Weisenau (ots)

Am heutigen Freitagmorgen gegen 08:15 Uhr wurden der Polizei mehrere Personen gemeldet, die im Dammweg in Mainz-Weisenau auf der Fahrbahn saßen und die Zufahrt zu einem dort ansässigen Betonwerk blockierten. Teilweise hatten sich die Beteiligten auf der Straße festgeklebt.

Die Versammlungsbehörde sowie Einsatzkräfte der Polizei sind seitdem vor Ort im Einsatz. Zur Unterstützung wurde eine technische Einsatzeinheit hinzugezogen, um die Personen schonend von der Fahrbahn zu lösen.

Der Polizeieinsatz dauert derzeit noch an. Es kommt in dem betroffenen Bereich zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Hintergründe der Aktion sowie mögliche versammlungsrechtliche oder strafrechtliche Bewertungen sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

