PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Blockade einer Zufahrtsstraße in Mainz-Weisenau - Polizei im Einsatz

Mainz-Weisenau (ots)

Am heutigen Freitagmorgen gegen 08:15 Uhr wurden der Polizei mehrere Personen gemeldet, die im Dammweg in Mainz-Weisenau auf der Fahrbahn saßen und die Zufahrt zu einem dort ansässigen Betonwerk blockierten. Teilweise hatten sich die Beteiligten auf der Straße festgeklebt.

Die Versammlungsbehörde sowie Einsatzkräfte der Polizei sind seitdem vor Ort im Einsatz. Zur Unterstützung wurde eine technische Einsatzeinheit hinzugezogen, um die Personen schonend von der Fahrbahn zu lösen.

Der Polizeieinsatz dauert derzeit noch an. Es kommt in dem betroffenen Bereich zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Hintergründe der Aktion sowie mögliche versammlungsrechtliche oder strafrechtliche Bewertungen sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 16:42

    POL-PPMZ: Nachtragsmeldung zum Tötungsdelikt in Bad Kreuznach am 15.10.2025

    Mainz (ots) - Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Mainz wegen der Tötung einer 66-jährigen Frau vom Mittwoch, 15.10.2025, in Bad Kreuznach dauern weiter an. Nachdem der 69-jährige Beschuldigte am Donnerstag, 16.10.2025, durch Polizeikräfte festgenommen und noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt wurde, ordnete dieser ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 13:23

    POL-PPMZ: Polizei nimmt Ermittlungen nach Tötungsdelikt in Bad Kreuznach auf

    Bad Kreuznach/Mainz (ots) - Am Mittwoch, 15.10.2025, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 66-jährigen Frau. Nach derzeitigem Erkenntnisstand liegen Hinweise auf ein Gewaltdelikt im häuslichen Umfeld vor. Ein 69-jähriger Tatverdächtiger konnte durch die Polizei festgenommen werden. Zu keinem Zeitpunkt bestand ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 11:40

    POL-PPMZ: Vermisstenfahndung nach 82-Jähriger aus Neu-Anspach in Hessen

    Neu-Anspach/Wiesbaden (ots) - Seit dem Mittwoch, 01.10.2025, wird eine 82-Jährige aus Neu-Anspach im Hochtaunuskreis in Hessen vermisst. Die zuständigen Kolleginnen und Kollegen vom Polizeipräsidium Westhessen bitten um sachdienliche Hinweise in dem Vermisstenfall. Details zum Sachverhalt, ein Foto der Vermissten sowie Kontaktdaten zur Polizei in Hessen finden sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren