Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizei nimmt Ermittlungen nach Tötungsdelikt in Bad Kreuznach auf

Bad Kreuznach/Mainz (ots)

Am Mittwoch, 15.10.2025, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 66-jährigen Frau.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand liegen Hinweise auf ein Gewaltdelikt im häuslichen Umfeld vor. Ein 69-jähriger Tatverdächtiger konnte durch die Polizei festgenommen werden.

Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die übrige Bevölkerung. Die genauen Umstände des Sachverhalts sind derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei in Mainz hat unter Führung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell