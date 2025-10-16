Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermisstenfahndung nach 82-Jähriger aus Neu-Anspach in Hessen

Neu-Anspach/Wiesbaden (ots)

Seit dem Mittwoch, 01.10.2025, wird eine 82-Jährige aus Neu-Anspach im Hochtaunuskreis in Hessen vermisst.

Die zuständigen Kolleginnen und Kollegen vom Polizeipräsidium Westhessen bitten um sachdienliche Hinweise in dem Vermisstenfall.

Details zum Sachverhalt, ein Foto der Vermissten sowie Kontaktdaten zur Polizei in Hessen finden sich in folgender Pressemitteilung des PP Westhessen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/6138777

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell