POL-UL: (BC) Riedlingen - Frontalzusammenstoß auf der B311

eine Person verstorben zwei weitere schwer verletzt

Ulm (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mercedes Fahrer die B311 von Riedlingen kommend in Richtung Ertingen. Am Abzweig zur K7538 kam er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden 28-jährigen BMW-Fahrer zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr Riedlingen aus den Fahrzeugen gerettet werden. Der 28-Jährige wurde mit einem Rettungshelikopter und schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Der 29-jährige Beifahrer im BMW wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Mercedes verstarb trotz eingeleiteter Reanimation noch an der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 45000 EUR. Durch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei wurde die Strecke zum Zwecke der Unfallaufnahme für ca. 4 Stunden voll gesperrt. Für den Zeitraum der Sperrung wurden örtliche Umleitungen eingerichtet.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch den Verkehrsdienst Laupheim geführt.

+++++++++++++++++

