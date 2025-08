Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/A8- Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Freitagmorgen bei Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 6.35 Uhr an der Anschlussstelle Ulm-West in Richtung Stuttgart. Ein bislang unbekannter BMW-Lenker fuhr vom Beschleunigungsstreifen direkt auf die linke der drei Spuren. Dort fuhr bereits ein 31-jähriger BMW-Fahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 31-Jährige nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen aus. Mutmaßlich verlor er durch das Ausweichmanöver die Kontrolle über seinen BMW und prallte gegen einen Audi der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Der 63-Jährige kam mit seinem Audi auf dem Standstreifen zum Stehen. Der BMW-Fahrer auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn. Der 31-Jährige verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro. Ein Abschleppdienst barg den nicht mehr fahrbereiten BMW. Der Verkehrsdienst Mühlhausen sucht Zeugen, die den Unfall beobachteten und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter der 07335/9626-0 mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen in Verbindung zu setzen. Zudem sucht die Polizei nach dem bislang unbekannten BMW-Lenker. Der fuhr wohl ein größeres Fahrzeug, eventuell ein SUV, in einer dunklen Farbe.

