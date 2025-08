Ulm (ots) - Gegen 7.30 Uhr war das Müllfahrzeug in der Seydlitzstraße unterwegs. Hierbei kam es wohl zu einer Kollision zwischen dem 35-jährigen Fahrer und einem an der rechten Straßenseite geparkten Golf. Der 30-jährige konnte später den Schaden an einem Auto feststellen. Mutmaßlich hat der LKW den PKW beim ...

mehr