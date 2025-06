Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Gemeinsames Glück besiegelt

Tönisvorst (ots)

Am vergangenen Freitag, dem 27.06.25, haben unser Kamerad Tim Peschken und seine Michelle im Standesamt von St. Tönis ihr gemeinsames Glück besiegelt.

Tim ist Führungskraft bei der Feuerwehr Tönisvorst im Löschzug St. Tönis. Bereits 2000 trat er in die Jugendfeuerwehr ein und wurde letztendlich 2006 in den aktiven Dienst überstellt, wo er seither diverse Lehrgänge und Einsätze absolviert. Neben seinem Engagement im Löschzug begann er seinen beruflichen Werdegang als Beamter bei der Hauptamtlichen Feuerwehr in Viersen, wo er bis heute tätig ist.

Er und Michelle kannten sich schon seit längerem und waren gut befreundet. Doch der Funke sollte erst im Jahr 2020 überspringen, wo ihre gemeinsame Reise begann. Letztendlich machte der Feuerwehrmann seiner examinierten Altenpflegerin in Lissabon 2023 einen Antrag, der nun im Standesamt besiegelt wurde.

Auch eine Abordnung der Feuerwehr hat es sich nicht nehmen lassen, das Brautpaar zu beglückwünschen. Nach dem standesamtlichen "Ja"-Wort ging es für beide durch den Schlauchbogen hin zur Drehleiter. Nach einer Fahrt in luftige Höhen über die Dächer von St. Tönis, gab es noch ein gemeinsames Fotoshooting mit den Anwesenden.

Auch auf diesem Wege wünschen wir beiden nur das Beste für den neuen Lebensabschnitt!

