FW Tönisvorst: Fahrer verstirbt nach Verkehrsunfall am Ortausgang von Tönisvorst-Vorst

Tönisvorst-Vorst, Kempener Straße, 07.06.2025, 21.31 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall wurden die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst am Samstagabend alarmiert. In Höhe des Vorster Ortsausgangs in Richtung Kempen war ein 58-jähriger mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Da das Fahrzeug zwischen einem Baum und einem Zaun eingeklemmt war, konnte der Fahrer nicht direkt befreit werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verschafften sich Zugang in das Fahrzeug befreiten den Mann. Trotz der unverzüglich eingeleiteten Sofortrettung des Fahrers und der schnellen Behandlung durch den Rettungsdienst verstarb dieser später noch an der Einsatzstelle. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten im weiteren Verlauf die Einsatzstelle gegen Brandgefahren und auslaufende Betriebsmittel ab.

Gegen 23.10 Uhr war der Einsatz für die letzten der 25 Einsatzkräfte beendet. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizei aufgenommen.

