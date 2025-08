POL-UL: (UL) Ulm - Laster verkehrsunsicher / Am Donnerstag zog die Polizei auf der B10 bei Ulm einen völlig desolaten Lkw aus dem Verkehr.

Polizeipräsidium Ulm

Der Laster fuhr gegen 9 Uhr auf der B10 nördlich von Ulm. Dort kontrollierte die Verkehrspolizei Laupheim den 74-jährigen Fahrer mit seinen 7,5-Tonner. Als die Beamten den Mercedes genauer unter die Lupe nahmen, stellten sie eine Vielzahl gravierender Mängel fest. Das über 40 Jahre alte Fahrzeug war bereits an mehreren Stellen deutlich durchgerostet. Ein Sachverständiger stellte bei einer anschließenden Prüfung fest, dass die Bremsen teilweise komplett ohne Wirkung waren. Zudem wiesen alle Reifen altersbedingte Risse auf. Auch Teile der Beleuchtung waren defekt oder fehlten komplett. Der Fahrer hatte in seinem Laster Möbel geladen. Da die Gegenstände nicht ausreichend gesichert waren lag auch ein Verstoß gegen die Ladungssicherung vor. Der Senior durfte mit dem Fahrzeug nicht mehr weiterfahren und die Kennzeichen wurden eingezogen. Auf den uneinsichtigen Fahrer kommen nun mehrere Anzeigen zu und er muss für die Kosten des Sachverständigen aufkommen. Die Polizei vermutet Vorsatz, denn der Fahrer, bei dem es sich auch um den Halter handelte, hatte an dem desolaten Lkw rote Kennzeichen angebracht.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

