POL-UL: (GP) Göppingen - Ohne Führerschein unterwegs

In der Nacht auf Freitag versuchte ein Biker in Göppingen vor der Polizei zu flüchten.

Kurz nach Mitternacht, gegen 0.20 Uhr, wollte eine Polizeistreife in der Poststraße einen Motorrad-Fahrer kontrollieren. Der gab daraufhin Vollgas. Die Streife fuhr dem Biker durch die Innenstadt hinterher, um eine Kontrolle durchzuführen. Der Unbekannte missachtete jegliche Anhaltezeichen und raste innerorts über mehrere rote Ampeln. In der Reuschstraße verlor er die Kontrolle und fuhr über eine Verkehrsinsel. Beim Versuch, an einem stehenden Streifenwagen vorbeizufahren, streifte er die Fahrertür und stürzte. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, bis die Flucht in einem Hinterhof in der Schützenstraße endete. Eine Streife stellte bei der Kontrolle fest, dass der 31-Jährige keinen Führerschein hatte und zudem unter Drogen stand. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch den Beschuldigten gefährdet wurden, werden gebeten sich unter Tel. 07335/96260 melden.

