Polizei Düren

POL-DN: Citroen Jumper entwendet

Düren (ots)

Von einem Grundstück in der Straße Nickepütz entwendeten unbekannte Täter zwischen 17:30 Uhr am Montag (23.06.2025) und 07:30 Uhr am Dienstag (24.06.2025) das Fahrzeug eines 60-Jährigen.

Der Mann aus Merzenich hatte das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DN-BR 864 in der Farbe Weiß am Montag auf dem Grundstück abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er den Diebstahl fest. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Täter oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, und bittet diese, sich unter der 02421 949-0 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell