Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl eines Motorrads

Düren (ots)

In der Zeit zwischen Montag (23.06.2025) und Dienstag (24.06.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Grüngürtel ein Motorrad. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 29-Jährige Eigentümer des Fahrzeugs hatte diese auf einer Parkfläche in Höhe der Hausnummer 19 abgestellt. Zwischen 19:00 Uhr am Montag und 20:00 Uhr am Dienstag entwendeten die Täter das Fahrzeug, bei dem es sich um ein Motorrad des Herstellers Yamaha mit dem amtlichen Kennzeichen DN-CX 21 handelt, von der Parkfläche. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können und bittet diese, sich unter der 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell