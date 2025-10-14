PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein, jedoch berauscht unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 14.10.2025 um 08:40 Uhr eine 32-Jährige mit ihrem BMW in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht/ Pfalz, als sie einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle gab die Dame an, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ferner räumte sie den täglichen Konsum von Cannabis ein. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich auch positiv auf THC. Der Fahrzeugschlüssel wurde im weiteren Verlauf einer Bekannten übergeben und der Fahrerin in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Nun kommt auf diese ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

