Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Schlagstock zugeschlagen

Am Sonntag flüchtete der Täter nach seiner Tat in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 0.30 Uhr befand sich der 42-Jährige in der Söflinger Straße und der Unbekannte kam ihm entgegen. Der Unbekannte hatte wohl gerade ein Streitgespräch am Telefon. Der 42-Jährige grüßte ihn. Ohne Vorwarnung zog der unbekannte Täter einen Teleskopschlagstock und schlug auf den 42-Jährigen ein. Ein Zeuge zog den 42-Jährigen von dem Täter weg. Dieser drohte den Männern noch weitere Schläge an und flüchtete in Richtung Enderlegasse. Die Polizei fahndete nach dem Unbekannten. Der blieb unentdeckt. Der 42-Jährige kam mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus.

+++++++ 1005457 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell