Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Brand auf Gelände eines Jugendtreffs

Mainz-Finthen (ots)

Am Dienstag, wurde der Polizei gegen 16:20 Uhr ein Brand im Sertoriusring gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Couch auf einem umzäunten Gelände, das als Jugendtreff genutzt wird, bereits in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zu dem Gelände und konnten das Feuer zügig löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt.

Im Zuge erster Zeugenbefragungen vor Ort berichteten mehrere Zeugen, dass sich kurz vor Brandausbruch zwei Jugendliche auf dem Gelände aufgehalten hätten. Beide sollen etwa 16 bis 17 Jahre alt gewesen sein, dunkel gekleidet, mit Jogginghosen und einer auffälligen schwarz-weiß karierten Mütze. Nach Ausbruch des Feuers seien die Jugendlichen über eine Grünfläche in Richtung Autobahn geflüchtet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb bislang ohne Ergebnis.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizeipräsidium Mainz
Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

