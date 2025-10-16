PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 82-Jährige aus Neu-Anspach weiterhin vermisst

Bild-Infos

Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

82-Jährige aus Neu-Anspach weiterhin vermisst, Neu-Anspach, Mittwoch, 01.10.2025, 15:50 Uhr,

(kq)Die am 01.10.2025 als vermisst gemeldete 82-jährige Britta Johanna Berndt aus Neu-Anspach konnte bislang nicht aufgefunden werden. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten führten, setzt die Polizei im Rahmen der fortlaufenden Suchmaßnahmen heute einen Hubschraubers ein. Frau Berndt ist circa 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur, dunkle schulterlange glatte braune Haare und trägt eine Brille. Zu ihrer zuletzt getragenen Bekleidung sind keine Angaben bekannt. Ein Aufenthalt in einem anderen Bundesland kann nicht ausgeschlossen werden. Die Bevölkerung wird weiterhin um Mithilfe gebeten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die ursprüngliche Vermisstenmeldung finden Sie unter folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/6129713

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell