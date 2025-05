Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots)

Ein 48-Jähriger aus Ludwigshafen meldete am Samstag, 10.05.2025 einen Schaden an seinem PKW, welcher augenscheinlich durch einen Unfall verursacht worden war. Der Verursacher sei jedoch nicht bekannt. Der Geschädigte hatte seinen PKW der Marke VW vom 07.05.2025 bis 10.05.2025 in der Untergasse im Stadtteil Edigheim am Straßenrand geparkt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von circa 1500EUR.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621-963 24250 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell