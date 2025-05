Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Netto-Filiale

Ludwigshafen-Edigheim (ots)

In der Nacht von Freitag, 09.05.2025 auf Samstag, 10.05.2025 kam es zu einem Einbruch in die Netto-Filiale in der Giselherstraße in Ludwigshafen. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Markt und entwendete dort Lebensmittel. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3000EUR.

Sollten sie in der Nacht von Freitag auf Samstag eine verdächtige Wahrnehmung im Bereich des Netto gemacht haben, werden sie gebeten sich telefonisch unter der 0621-963 24250 bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden.

