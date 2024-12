Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Schlagring in der Luftsicherheitskontrolle

Hannover (ots)

Am Sonntag, 8. Dezember wollte ein 48-jähriger in die Türkei fliegen. Bei der Luftsicherheitskontrolle zu seinem Flug konnte die Luftsicherheitsassistentin im mitgeführten Handgepäck einen gefährlichen Gegenstand entdecken und zog zur weiteren Kontrolle der Tasche die Bundespolizei hinzu. Bei der genaueren Nachschau stellte sich heraus, dass sich in der Tasche ein als Gürtelschnalle getarnter Schlagring befand.

Hierbei handelt es sich um einen verbotenen Gegenstand und es handelt sich um einen Verstoß nach dem Waffengesetz. Zu den Gründen, warum der Mann den Schlagring besaß und mitführte gab er an, dass es sich um ein Erbstück handele und er den Gürtel immer mitführe oder trage.

Die Bundespolizei stellte den Schlagring sicher und der Beschuldigte konnte seine Reise nach Antalya fortsetzen.

