Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 82-Jährige in Mainz von Taschendieben bestohlen

Mainz (ots)

Eine 82-jährige Frau ist am Mittwochmittag, 15.10.2025, gegen kurz nach 14:00 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls geworden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand stahlen der oder die Täter der Seniorin entweder im Bereich der Bushaltestelle am Höfchen in der Altstadt oder aber im Linienbus 62 in Fahrtrichtung Mainz-Weisenau ihre Geldbörse aus der Handtasche.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor Taschendieben, insbesondere in Innenstadtbereichen und öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch im Bereich sonstiger Örtlichkeiten, an denen ein hohes Personenaufkommen herrscht. Achten Sie bewusst auf Ihre Wertsachen. Gerade dann, wenn es unübersichtlich wird.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

