Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannte Täter brechen Wohnung in Mainzer Neustadt auf

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch, 15.10.2025, in eine Wohnung in der Wallaustraße in der Mainzer Neustadt eingebrochen.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Mehrfamilienhaus und brachen in einem der Obergeschosse die Eingangstür zu besagter Wohnung auf. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Gestohlen wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand unter anderem eine hochwertige Markenuhr.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

