Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nachtragsmeldung zum Tötungsdelikt in Bad Kreuznach am 15.10.2025

Mainz (ots)

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Mainz wegen der Tötung einer 66-jährigen Frau vom Mittwoch, 15.10.2025, in Bad Kreuznach dauern weiter an.

Nachdem der 69-jährige Beschuldigte am Donnerstag, 16.10.2025, durch Polizeikräfte festgenommen und noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt wurde, ordnete dieser Untersuchungshaft an. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

