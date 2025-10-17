Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Beim Bezahlen ausländische Münzen vorgelegt

Mainz (ots)

Ein 26-jähriger Mann hat in der Nacht auf Freitag, 17.10.2025, gegen kurz vor 01:00 Uhr versucht, an einer Tankstelle in der Pariser Straße mit vermeintlichem Falschgeld zu bezahlen.

Der Mann wollte am Nachtschalter Alkohol kaufen und legte dazu vier Münzen vor. Da die Münzen augenscheinlich keine Euro-Münzen waren und nicht echt aussahen, sprach der Mitarbeiter den Mann an. Woraufhin dieser mit einem PKW davonfuhr.

Über das Kennzeichen konnten Einsatzkräfte der Polizei die Anschrift eines 26-jährigen Beschuldigten ausfindig machen und diesen dort antreffen. Nach Angaben des Mannes handele es sich um ausländische Münzen und ihm sei nicht aufgefallen, dass es keine Euro-Münzen gewesen seien, die er an der Tankstelle vorgelegt hatte.

Die Münzen wurden sichergestellt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell