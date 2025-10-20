PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verkehrshinweise zur Ministerpräsidentenkonferenz vom 22.- 24.10.2025 in Mainz

Mainz (ots)

Rheinland-Pfalz hat zum 1. Oktober 2025 den Vorsitz der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder (MPK) übernommen und richtet die Auftakt-MPK vom 22. bis 24. Oktober 2025 in Mainz aus. Sie bietet die Gelegenheit, Rheinland-Pfalz und seine Landeshauptstadt als sympathische Gastgeber zu präsentieren.

Im Rahmen der mehrtägigen Konferenz sind einige verkehrsorganisatorische Maßnahmen erforderlich, um einen geordneten Ablauf der Veranstaltung und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten.

Folgende verkehrsrelevante Maßnahmen sind u.a. dafür vorgesehen:

Vom 22.- 24.10.2025 wird das Parkhaus "Rathaus" sowie die Zufahrt der Rheingoldhalle für den Individualverkehr gesperrt sein.

Im Bereich der Rheingoldhalle sowie den Teilen der Rheinuferstraßen werden vom 23.10.- 24.10.2025 absolute Halteverbote eingerichtet. Bitte beachten Sie die dortige Beschilderung.

Neben weiteren zeitlich befristeten Park- und Halteverboten kann es auch für Fußgänger und Radfahrer zu temporären Zugangs- sowie Durchfahrtsbeschränkungen im Innenstadtbereich in den Tagen vom 22.- 24.10.2025 kommen.

Kurzfristige und lediglich temporäre Sperrungen, werden insbesondere am Donnerstag, den 23.10.2025 im Innenstadtbereich, schwerpunktmäßig im Bereich der Altstadt stattfinden.

An den genannten Tagen wird es darüber hinaus zu Einschränkungen im ÖPNV kommen, wir bitten hierbei die aktuellen Aufhänge und Anzeigen zu beachten. Betroffen sind insbesondere Linien im Bereich Höfchen/Ludwigstraße sowie Schillerstraße/Gautor, schwerpunktmäßig am 23.10.2025 in der Zeit zwischen 10-14:30 Uhr.

Die Polizei Mainz sowie die Stadt Mainz bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmenden für ihre Rücksichtnahme und ihr Verständnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

