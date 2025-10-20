PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in der Mainzer Neustadt

Mainz-Neustadt (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober kam es in der Taunusstraße in der Mainzer Neustadt zu zwei Einbrüchen in Keller. Die Täter brachen offenbar die Schlosszylinder auf. Ob hierbei Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Darüber hinaus wurde im Zeitraum vom 17. bis 19. Oktober ein Einbruch in eine Wohnung in der Taunusstraße festgestellt. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zur Wohnung und durchsuchten mehrere Räume. Dabei entwendeten sie Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest.

Ob diese beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren