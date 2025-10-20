Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in der Mainzer Neustadt

Mainz-Neustadt (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober kam es in der Taunusstraße in der Mainzer Neustadt zu zwei Einbrüchen in Keller. Die Täter brachen offenbar die Schlosszylinder auf. Ob hierbei Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Darüber hinaus wurde im Zeitraum vom 17. bis 19. Oktober ein Einbruch in eine Wohnung in der Taunusstraße festgestellt. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zur Wohnung und durchsuchten mehrere Räume. Dabei entwendeten sie Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest.

Ob diese beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

