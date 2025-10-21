PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Senioren im Straßenverkehr und Raser/Poser in Mainz

Mainz (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 2 haben am Montag, 20.10.2025, zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr an zwei Kontrollstellen in der Mombacher Straße und in der Rheinallee über 100 Verkehrskontrollen durchgeführt. Schwerpunkte der Kontrollen lagen auf den Bereichen Raser/Poser bzw. Tuning und Senioren im Straßenverkehr.

In 17 Fällen wurden Mängelberichte ausgestellt, in acht Fällen war die Betriebserlaubnis erloschen. Entsprechend wurde die Weiterfahrt untersagt. In einem Fall stand eine kontrollierte Person unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen.

Darüber hinaus wurden acht Handy- und fünf Gurtverstöße festgestellt. Hinzu kam eine Person, die das Enkelkind ohne Kindersitz auf dem Beifahrersitz mitnahm.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

