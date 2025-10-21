Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gefährliche Körperverletzung im Bahnhofsumfeld in Mainz

Mainz (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 21.10.2025, gegen kurz vor 03:00 Uhr ist es in unmittelbarer Nähe zum Bahnhofsvorplatz zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 21-jährigen Mannes gekommen.

Nach Eingang der Meldung rückten Einsatzkräfte der Polizei umgehend aus. Als sie vor Ort eintrafen, machte ein augenscheinlich im Gesicht verletzter Mann auf sich aufmerksam und deutete auf eine Person, die über die Schottstraße in Richtung Kaiserstraße davonlief.

Die Person konnte trotz umgehend eingeleiteter Fahndung und Absuche nicht mehr angetroffen werden. Nach Aussage des Geschädigten habe der bislang unbekannte Tatverdächtige ihn zunächst nach einer Zigarette und dann nach Geld gefragt habe. Nachdem er kein Geld erhielt, soll der Unbekannte dem 21-Jährigen mit einer Dose ins Gesicht geschlagen haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell