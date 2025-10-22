Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: In Einfamilienhaus in Mainz-Gonsenheim eingebrochen

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in der Maria-Sibylla-Merian-Straße in Mainz-Gonsenheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten die Täter im Erdgeschoss ein Fenster auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. In der Folge flohen die Täter über den Garten.

Inwiefern etwas gestohlen wurde, ist nicht abschließend geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

