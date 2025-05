Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrtüchtigkeit und Fahrzeugzustand im Fokus einer Kontrolle der Autobahnpolizei

Hildesheim (ots)

Hildesheim (fau) Beamte der Autobahnpolizei führten am heutigen Mittwoch (14.05.2025) in der Zeit von 18 Uhr bis 19 Uhr eine Standkontrolle auf der Berliner Straße, B 1, kurz hinter der Anschlussstelle Hildesheim in Fahrtrichtung stadteinwärts durch. In Rund einer Stunde kontrollierten die Beamten 22 Fahrzeuge. Hierbei konnten 4 Gurtverstöße, 2 Verstöße gegen die Ladungssicherung, 1 Überladungsverstoß sowie 3x das Nichtmitführen des Führerscheins bzw. des vorgeschriebenen Erste-Hilfe-Materials und oder des Warndreiecks festgestellt werden. Ferner ergab sich der Verdacht auf das Erlöschen der Betriebserlaubnis. Eine 44-Jährige Rostockerin war mit ihrem Transporter in die Kontrolle geraten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug durch die Halterin umgebaut war. Grundlegend war das Fahrzeug als Camper "umgebaut bzw. umfunktioniert" worden, die Fahrzeugart wurde also verändert. Hierzu wurde mit der zuständigen Zulassungsbehörde Kontakt aufgenommen - das abschließende Ergebnis steht noch aus. Auch zukünftig werden punktuell und schwerpunktmäßig Kontrollen durchgeführt.

