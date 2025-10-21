Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ergänzung zur Pressemitteilung nach Auffinden eines schwerverletzten Mannes am 14.10.2025 in Mainz

Mainz (ots)

Der 48-jährige Mann, der am frühen Dienstagmorgen, 14.10.2025, gegen 03:30 Uhr in der Boppstraße in der Mainzer Neustadt bewusstlos aufgefunden und umgehend in ein Krankenhaus gebracht wurde, ist inzwischen an seinen schweren Verletzungen gestorben. Derweil dauern die Ermittlungen zu den genauen Umständen an. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist von einem Alleinunfallgeschehen auszugehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell