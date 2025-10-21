PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ergänzung zur Pressemitteilung nach Auffinden eines schwerverletzten Mannes am 14.10.2025 in Mainz

Mainz (ots)

Der 48-jährige Mann, der am frühen Dienstagmorgen, 14.10.2025, gegen 03:30 Uhr in der Boppstraße in der Mainzer Neustadt bewusstlos aufgefunden und umgehend in ein Krankenhaus gebracht wurde, ist inzwischen an seinen schweren Verletzungen gestorben. Derweil dauern die Ermittlungen zu den genauen Umständen an. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist von einem Alleinunfallgeschehen auszugehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren