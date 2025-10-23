Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Kellerabteil - Mountainbike entwendet

Mainz-Neustadt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Mainzer Neustadt zu einem Einbruch in ein Kellerabteil am Lessingplatz.

Der Geschädigte bemerkte den Vorfall am späten Nachmittag des 22.10. als er nach Hause kam und feststellte, dass die Tür zu seinem Kellerabteil offenstand. Bei einer ersten Durchsicht stellte er den Diebstahl seines Mountainbikes fest. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell