PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Kellerabteil - Mountainbike entwendet

Mainz-Neustadt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Mainzer Neustadt zu einem Einbruch in ein Kellerabteil am Lessingplatz.

Der Geschädigte bemerkte den Vorfall am späten Nachmittag des 22.10. als er nach Hause kam und feststellte, dass die Tür zu seinem Kellerabteil offenstand. Bei einer ersten Durchsicht stellte er den Diebstahl seines Mountainbikes fest. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 08:40

    POL-PPMZ: Mann täuscht Verkehrsunfall vor

    Mainz-Atlstadt (ots) - Am Mittwoch kam es in der Weißliliengasse zu einem Verkehrsvorfall mit anschließender Streitigkeit. Gegen 12:15 Uhr wurde der Mainzer Polizei über Notruf ein Verkehrsunfall gemeldet. Bereits während des Gesprächs war eine lautstarke Auseinandersetzung zu hören. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen augenscheinlich aggressiven Mann, der im Verdacht steht, absichtlich eine Kollision mit ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: In Einfamilienhaus in Mainz-Gonsenheim eingebrochen

    Mainz (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in der Maria-Sibylla-Merian-Straße in Mainz-Gonsenheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten die Täter im Erdgeschoss ein Fenster auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. In der Folge flohen die Täter über den Garten. Inwiefern etwas gestohlen wurde, ist nicht abschließend geklärt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren