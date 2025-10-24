Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung nach Streit um Parkplatz

Mainz (ots)

Am 23.10.2025, kam es gegen 08:00 in Mainz-Hartenberg-Münchfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Anwohner und einem Taxifahrer. Der Anwohner hatte den Taxifahrer darauf aufmerksam gemacht, dass dieser sein Taxi unberechtigt auf einem privaten Parkplatz abgestellt hatte.

In der Folge entwickelte sich zunächst eine verbale Streitigkeit, in deren Verlauf der Taxifahrer dem Anwohner nach derzeitigen Erkenntnissen mehrfach mit dem Unterarm in den Bauch- bzw. Magenbereich schlug. Zudem beleidigte der Taxifahrer den Anwohner mehrfach verbal und zeigte ihm den Mittelfinger.

Im Anschluss entfernte sich der Beschuldigte mit seinem Taxi von der Örtlichkeit. Im Rahmen der anschließenden Fahndung stellten Polizeikräfte das beschriebene Taxi an einem Taxihalteplatz am Mainzer Hauptbahnhof fest.

Der Fahrer wurde angetroffen und als Beschuldigter in einem Strafverfahren belehrt. Er räumte ein, dass es zu einem Streit gekommen sei, bestritt jedoch eine körperliche Auseinandersetzung.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

