Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Falsche Handwerker bringen Seniorin um Wertgegenstände im Wert von rund 20.000 Euro

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Trickdiebe haben am Freitag, 24.10.2025, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr eine ältere Frau in der Schottstraße in der Mainzer Innenstadt - Nähe Hauptbahnhof - um Goldschmuck und Goldmünzen im Wert von rund 20.000 Euro gebracht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Seniorin und behauptete, die Wasserzähler ablesen zu wollen. Die Frau ließ den Mann herein.

Der vermeintliche Handwerker ging mit der Frau durch die Wohnung und schließlich ins Badezimmer. Dort verwickelte er die Seniorin in eine längere Konversation. So sollte die Frau immer wieder das Wasser auf- und zudrehen. Vermutlich begab sich in der Zwischenzeit eine weitere Person in die Wohnung und durchsuchte die Räumlichkeiten. Später fehlten besagte Wertgegenstände.

Es liegt folgende Personenbeschreibung vor: Männlich, 50 Jahre alt, kräftig, hochdeutsche Aussprache, Arbeitskleidung (Jeans, Weste, kariertes Hemd) und mehrfarbige Basecap.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell