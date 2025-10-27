PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisierter Autofahrer kommt in Mainz-Mombach von Straße ab und landet im Gleisbett

Mainz (ots)

Ein 45-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag, 26.10.2025, gegen 03:45 Uhr im Bereich Am Schützenweg in Mainz-Mombach nach derzeitigem Stand im Rahmen eines Alleinunfalls in das Gleisbett der benachbarten Straßenbahntrasse geraten. Verletzt wurde niemand.

Der Fahrer war augenscheinlich erheblich alkoholisiert. Nach derzeitigem Stand befuhr er die Straße Am Schützenweg aus Richtung Hattenbergstraße kommend in Fahrtrichtung An der Bruchspitze. In Höhe der Haltestelle Waggonfabrik kam das Fahrzeug von der Straße ab.

Der 45-Jährige verhielt sich während der Sachverhaltsaufnahme durchweg unkooperativ. Ihm wurde schließlich eine Blutprobe entnommen.

Das Fahrzeug wurde leicht beschädigt und musste mit einem Kran aus dem Gleiskörper gehoben und auf einen nahegelegenen Parkplatz umgesetzt werden. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Der betroffene Gleisbereich wurde ebenfalls beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz

