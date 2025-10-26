Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Wackernheim - Zeugenaufruf

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 24.10.2025, kam es zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr entlang der Bruchstraße in Wackernheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Gespanns beschädigte beim Rückwärtsrangieren mit seinem Anhänger eine dortige Sitzbank und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250,00EUR. Bei dem betreffenden Fahrzeug soll es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen schwarzen PKW gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen.

