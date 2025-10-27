PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Einbrüche in Mainz-Mombach

Mainz (ots)

In den vergangenen Tagen kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Mainz-Mombach.

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Freitag, 24.10.2025, 18:10 Uhr und Samstag, 25.10.2025, 00:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Bereich Am Fahnengrund eingebrochen. Als die Bewohner nachhause zurückkehrten, stellten sie zwei offenstehende Türen fest. Inwiefern etwas gestohlen wurde, ist nicht abschließend geklärt.

Bereits im Zeitraum zwischen Samstag, 18.10.2025, und Freitag, 24.10.2025, brachen bislang unbekannte Täter zudem in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Brunnenstube ein. Der oder die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Inwiefern etwas entwendet wurde, ist bislang nicht abschließend geklärt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 27.10.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: In Kellerabteil in der Mainzer Oberstadt eingebrochen

    Mainz (ots) - Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Montag, 20.10.2025, und Freitag, 24.10.2025, in ein Kellerabteil in einem Wohngebäude in der Annemarie-Renger-Straße in der Mainzer Oberstadt eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter brachen das Abteil auf und durchwühlten dieses. Inwiefern etwas gestohlen wurde, ist nicht abschließend geklärt. Entsprechende Spuren wurden vor Ort gesichert. Wer ...

