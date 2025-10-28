PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermisstensuche nach 11-Jährigem wird eingestellt - familiäre Hintergründe Ursache

Mainz - Bingen (ots)

Nachdem am Montagnachmittag ein 11-Jähriger aus Bingen als vermisst gemeldet wurde und intensive Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei zur Folge hatte, haben Ermittlungsmaßnahmen der örtlich zuständigen Kriminalpolizei Bad Kreuznach neue Erkenntnisse erbracht.

Demnach befindet sich der Junge in der Obhut seines Vaters und offensichtlich nicht mehr in Deutschland.

Die Fahndung im engen örtlichen Umfeld wird eingestellt.

Aufgrund der familiären Hintergründe wird dem Schutz der Familie ein hoher Stellenwert beigemessen und weitere Informationen können nicht veröffentlicht werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, dass veröffentlichte Bild der vermissten Person zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Die um 0:39 Uhr veröffentlichte Pressemeldung mit Namen und Bild des Kindes wird gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 08:35

    POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

    Mainz (ots) - Am Montagmorgen ereignete sich gegen 08:30 Uhr in der Straße Am Fort Gonsenheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Leichtkraftradfahrer die Straße Am Fort Gonsenheim aus Richtung Wallstraße kommend in Richtung Dr.-Martin-Luther-King-Weg. Aufgrund eines Rückstaus schlängelte sich der Fahrer zwischen den wartenden Fahrzeugen ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:07

    POL-PPMZ: Zwei Jugendliche nach Falschgeldzahlungen in Mainz gestellt

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Samstag, den 25. Oktober 2025, wurde gegen 16:00 Uhr in einem Restaurant am Gutenbergplatz in Mainz mit Falschgeld bezahlt. Kurze Zeit zuvor war es bereits in einem Restaurant im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei den ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:35

    POL-PPMZ: Zwei Einbrüche in Mainz-Mombach

    Mainz (ots) - In den vergangenen Tagen kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Mainz-Mombach. Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Freitag, 24.10.2025, 18:10 Uhr und Samstag, 25.10.2025, 00:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Bereich Am Fahnengrund eingebrochen. Als die Bewohner nachhause zurückkehrten, stellten sie zwei offenstehende Türen fest. Inwiefern etwas gestohlen wurde, ist nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren