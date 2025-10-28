Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermisstensuche nach 11-Jährigem wird eingestellt - familiäre Hintergründe Ursache

Mainz - Bingen (ots)

Nachdem am Montagnachmittag ein 11-Jähriger aus Bingen als vermisst gemeldet wurde und intensive Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei zur Folge hatte, haben Ermittlungsmaßnahmen der örtlich zuständigen Kriminalpolizei Bad Kreuznach neue Erkenntnisse erbracht.

Demnach befindet sich der Junge in der Obhut seines Vaters und offensichtlich nicht mehr in Deutschland.

Die Fahndung im engen örtlichen Umfeld wird eingestellt.

Aufgrund der familiären Hintergründe wird dem Schutz der Familie ein hoher Stellenwert beigemessen und weitere Informationen können nicht veröffentlicht werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, dass veröffentlichte Bild der vermissten Person zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Die um 0:39 Uhr veröffentlichte Pressemeldung mit Namen und Bild des Kindes wird gelöscht.

