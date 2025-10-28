PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz
POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Mainz (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich gegen 08:30 Uhr in der Straße Am Fort Gonsenheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Leichtkraftradfahrer die Straße Am Fort Gonsenheim aus Richtung Wallstraße kommend in Richtung Dr.-Martin-Luther-King-Weg. Aufgrund eines Rückstaus schlängelte sich der Fahrer zwischen den wartenden Fahrzeugen hindurch.

Zeitgleich befuhr ein PKW-Fahrer die Straße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte, nach links auf das Betriebstgelände des Südwestrundfunks abzubiegen. Nachdem ihm ein anderer Verkehrsteilnehmer das Einbiegen ermöglichte, setzte der PKW-Fahrer den Abbiegevorgang fort.

Hierbei überholte der Leichtkraftradfahrer den wartenden PKW verbotswidrig rechts und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des abbiegenden PKW. Durch den Aufprall erlitt der Zweiradfahrer leichte Verletzungen, konnte nach einer medizinischen Untersuchung durch den Rettungsdienst jedoch an der Unfallstelle verbleiben.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt, blieben jedoch fahrbereit.

