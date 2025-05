Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Waren nicht bezahlt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Zwei Männer begaben sich am Mittwochabend in ein Warenhaus in der Rodaer Straße. Sie suchten im Markt ihre Einkäufe zusammen und begaben sich zur Selbstzahlerkasse. Dort erfassten sie jedoch nur einen kleinen Teil der Waren und verschwanden anschließend auf dem Parkplatz. Samt dem Beutegut von Tabak- und Fleischwaren flüchteten die Diebe mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Die Polizei konnte die Täter, welche im Alter von 20 und 42 Jahren sind, ermitteln und leitete gegen sie das entsprechende Strafverfahren ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell